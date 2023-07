Canadees Woods wint Touretappe naar Puy de Dôme

De Canadees Michael Woods heeft de negende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een rit met aankomst op de Puy de Dôme, een roemruchte beklimming die voor het eerst sinds 1988 in het routeschema was opgenomen. De 36-jarige renner van de ploeg Israel – Premier Tech achterhaalde in de laatste kilometer de voorop rijdende Amerikaan Matteo Jorgenson. Beiden maakten eerder deel uit van een vroeg ontstane kopgroep.

De Fransman Pierre Latour en de Sloveen Matej Mohoric passeerden Jorgenson ook nog kort voor de finish.

Zo’n 8 minuten nadat Woods gefinisht was bereikte de Sloveen Tadej Pogacar na een late aanval 8 seconden eerder de finish dan Jonas Vingegaard. De Deen van Jumbo-Visma behield daardoor de gele leiderstrui. De renners mogen maandag bijkomen op de eerste rustdag in deze Tour.

Kort na de start ontstond een omvangrijke kopgroep. Veertien renners zetten koers naar de tussensprint bij het Meer van Vassivière. De Noor Jonas Abrahamsen passeerde daar als eerste de streep. Op de Côte de Felletin, het eerste klimmetje van de dag, pakte Neilson Powless het te verdienen punt. De Amerikaan was al leider van het bergklassement.

De groep, zonder gevaarlijke klanten voor het algemeen klassement, had inmiddels een voorsprong van ruim 10 minuten en ook op de Côte de Pontcharraud mocht Powless als eerste de top passeren, goed voor weer een punt. Op de Côte de Pontaumur, van de derde categorie, waren er zelfs twee punten voor de man in de bollentrui.

Met een voorsprong van meer dan 12 minuten wisten de koplopers inmiddels dat de ritwinnaar een van hen zou worden. Jorgenson zette 20 kilometer voor het begin van de klim de aanval in en bereikte de voet met een minuut voorsprong. Achter hem hadden Powless, Mohoric en de Fransman Mathieu Bourgaudeau elkaar gevonden.

Jorgenson bereikte het lastigste deel – de laatste 4 kilometer – met een voorsprong van meer dan een minuut. Maar vanuit de achtergrond kwam Woods opzetten. In de laatste 500 meter passeerde hij de Amerikaan waarna hij niet veel later zijn eerste Touretappe op zijn erelijst kon bijschrijven. Woods won eerder al twee ritten in de Vuelta en dit jaar in voorbereiding op de Tour de rittenkoers La Route d’Occitanie.