Tennisster Elina Svitolina heeft de kwartfinales van Wimbledon bereikt. De Oekraïense versloeg in een beladen en dramatisch duel de Belarussische Victoria Azarenka, voormalig nummer 1 van de wereld. Trainer Raemon Sluiter zag haar in de beslissende set de tiebreak met 11-9 winnen. De setstanden waren 2-6 6-4 7-6 (9).

Svitolina is in Londen toegelaten met een wildcard. De 28-jarige speelster, in 2019 halvefinaliste op Wimbledon, keerde onlangs terug na een zwangerschapsperiode.