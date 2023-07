F1-coureur Norris dolgelukkig met tweede plek op Silverstone

De Britse autocoureur Lando Norris haalde achter Max Verstappen de tweede plaats in de Grote Prijs van Groot-BrittanniĆ«. Het was de tweede keer dat de 23-jarige McLaren-coureur als tweede eindigde, maar het was zijn eerste podium in zijn thuisrace op Silverstone. “Dit is redelijke waanzin, echt te gek”, zei hij vlak na afloop.

Norris nam met een goede start de koppositie over van Verstappen, maar zag de regerend wereldkampioen in de vijfde ronde toch weer voorbijsnellen. “Ik heb gedaan wat ik kon om het gevecht met Max aan te gaan”, zei hij. Norris kreeg na afloop complimenten van de Nederlander.

De Brit had ook nog wel wat puntjes voor zijn team dat de eerste podiumplaats behaalde sinds zijn derde plaats in de GP van Emilia-Romagna in 2022. “Het team zette me na de pitstop op harde banden. Ik weet niet precies waarom. Ik wilde de zachte banden. Misschien wilden ze me testen. Ik kon Lewis Hamilton gelukkig van me afhouden, ook al heb ik vast wat fouten gemaakt. Maar wat maakt het uit, ik ben tweede geworden. Alles is goed.”