Formule 1-coureur De Vries put hoop uit goed eerste deel

Formule 1-coureur Nyck de Vries eindigde als zeventiende en laatste in de GP van Groot-Brittannië, maar put hoop uit een sterk eerste deel van de race. “Ik denk dat het een van de beste wedstrijden tot op heden is geweest”, zei de 28-jarige coureur van AlphaTauri bij Viaplay.

“We hebben een heel sterk eerste deel gereden”, vond De Vries. “De zachte banden hebben het heel lang goed gehouden, langer dan verwacht en de snelheid was competitief. Tegen het einde was er iets stuk, wat het team nog niet heeft kunnen vertellen via de radio. Dat is ook de reden waarom we het zo moeilijk hadden. Ik moet nog horen wat dat was.”

De Vries, die in het WK nog zonder punten is, hoopt op verbetering. “Uiteindelijk zijn we niet tevreden met waar we staan, maar het enige wat we kunnen doen is samenwerken en kleine stapjes zetten. Iedereen brengt updates en dat moeten wij ook blijven doen. Achteraf waren we allebei niet competitief genoeg”, zei hij over zichzelf en over zijn teamgenoot Yuki Tsunoda die als zestiende eindigde.