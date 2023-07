Jumbo-ploegleider Van Dongen niet verrast door aanval Pogacar

Opnieuw pakte Tadej Pogacar wat tijd terug op Jonas Vingegaard, de kopman van Jumbo-Visma die de leiding heeft in de Tour de France. Ploegleider Arthur van Dongen was niet verrast over de aanval van de Sloveen op zijn kopman. “Ze geven elkaar niet veel toe, maar het gevaar van Pogacar kennen we natuurlijk al een paar jaar”, zei de Brabander na de door de Canadees Michael Woods gewonnen rit met aankomst op de Puy de Dôme.

Woods, geen bedreiging voor het klassement, was al lang gefinisht toen Pogacar zijn aanval op Vingegaard ruim een kilometer onder de top inzette. Hij leek weg te rijden, maar de Deen brak niet. “Het was een pittige dag en een eerlijke strijd. Pogacar maakt zijn favorietenrol meer dan waar terwijl Jonas iets moet toegeven”, keek Van Dongen terug. Pogacar finishte 8 seconden eerder dan de geletruidrager.

Veel consequenties wilde Van Dongen er niet aan verbinden. “Er gaat nog heel veel gebeuren en er komen nog zware ritten die niet te vergelijken zijn met de rit van vandaag. Als je voor de Tour had gezegd dat we na negen dagen aan de leiding staan met 17 seconden voorsprong hadden we ervoor getekend. Het is nooit leuk als je wat tijd moet toegeven, maar ondertussen zijn we trots en tevreden met hoe het tot nu toe gaat.”