Ook vierde eindzege Giro Donne voor Van Vleuten ‘heel speciaal’

Ook voor de vierde keer de Giro Donne winnen voelde voor Annemiek van Vleuten speciaal. Dat zei de wielrenster van Movistar nadat ze zondag op Sardinië de eindzege had veilig gesteld. “Het is altijd bijzonder. Je moet het ook met het team doen”, vertelde de 40-jarige Wageningse, bezig aan haar laatste jaar in het vrouwenpeloton. “Dit was de tweede keer dat ik hier met Movistar won. Het is soms stressvol, maar samen met zo’n ploeg voelt het heel speciaal.”

Bij haar eerste twee eindzeges in de Italiaanse rittenkoers (2018, 2019) reed ze nog in dienst van het Australische Mitchelton-Scott. In haar eerste jaar bij Movistar liet ze in 2021 de Giro nog schieten vanwege de Olympische Spelen waar ze het goud op de tijdrit pakte. Vorig jaar reed ze in Spaanse dienst naar winst in de Giro, de Tour de France en de Vuelta. In het najaar veroverde ze ook voor de tweede keer de wereldtitel op de weg.

Van Vleuten, dit jaar ook al winnares van de Vuelta, keek in Olbio uit naar een klein feestje. Maar daarna gaat de blik op de Tour de France Femmes, de rittenkoers die over twee weken begint. “Ik blijf in Italië, ga nu weer naar Livigno.” Het is haar vaste uitvalsbasis. “Eerst houd ik daar nog een feestje, daarna ga ik de batterijen opladen en me prepareren voor de Tour.”

Gevraagd naar haar mooiste herinneringen aan de Giro noemde Van Vleuten al haar deelnames. “In mijn eerste Giro, in 2010, lag een finish op de Stelvio. Dat was het moment dat ik verliefd werd op Italië.” Om vervolgens op het podium te proosten met de Française Juliette Labous en de Italiaanse Gaia Realini, de nummers 2 en 3 van dit jaar.