Pérez ondanks dip niet bezorgd over toekomst bij Red Bull

Red Bull-coureur Sergio Pérez wees geruchten over zijn toekomst bij het team van de hand, nadat hij zich bij de GP van Groot-Brittannië van achteruit had opgewerkt naar de zesde plaats. “In 13 jaar in de Formule 1 heb ik het allemaal meegemaakt”, zei de teamgenoot van Max Verstappen. “Ik maak me daar niet druk om.”

Pérez moest in Silverstone vanaf de vijftiende positie starten na een mislukte kwalificatie. Het was de vijfde keer op rij dat het de Mexicaan niet lukte om de top 10 en de laatste kwalificatie-sessie te halen.

De Formule 1-coureur was niet tevreden over zijn race, maar blijft vol vertrouwen over zijn toekomst bij het team ondanks de geruchten dat Red Bull hem zou willen vervangen. “Ik heb de volledige steun van Helmut Marko en Christian Horner. Het hele team steunt me, de mensen hier kennen mijn potentie en staan achter me.”

Ondanks zijn zesde plaats is Pérez, die twee races won dit seizoen, nog steeds de eerste uitdager van Verstappen. De Nederlander die de andere acht grands prix op zijn naam schreef heeft ondertussen wel 99 punten voorsprong. “Niets lukte vandaag”, mopperde de Mexicaan. “Ik blijf hard werken om mijn seizoen weer terug op de rails te krijgen en hier weer van te genieten.”