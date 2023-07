Pogacar blij met 8 seconden tijdwinst op Vingegaard in Tour

Het was een nieuw tikje dat Tadej Pogacar zondag in de Tour de France op de Puy de Dôme uitdeelde aan Jonas Vingegaard. De Sloveen benutte de laatste kilometer op de flanken van de slapende vulkaan om de Deense geletruidrager van Jumbo-Visma onder druk te zetten. Achter ritwinnaar Michael Woods leverde het Pogacar 8 seconden tijdwinst op. “Ik heb de druk verder opgevoerd”, zei de tweevoudig Tourwinnaar van UAE Team Emirates na zijn winst op punten.

Een knock-out was het zeker niet. Vingegaard, de Tourwinnaar van vorig jaar, gaat de rustdag in met een voorsprong in het algemeen klassement van 17 seconden op zijn rivaal. Na de eerste Pyreneeënrit, met een serieuze aanval van Vingegaard, bedroeg het verschil nog 53 seconden. Donderdag, na ritwinst van Pogacar op het bergplateau Cauterets-Cambasque, was dat al teruggebracht tot 25 tellen.

“Tadej was ongelooflijk sterk”, erkende Vingegaard. “Ik ben tevreden met het behoud van mijn gele trui. Het wordt een hevige strijd en ik ga er alles aan doen om als winnaar uit de bus te komen in Parijs. De etappes die mij het beste liggen moeten nog komen. Het profiel van de etappe van vandaag was meer geschikt voor hem.”

“Jonas oogde sterk, maar ik voelde me zeer goed vandaag. Ik ben blij met deze tijdwinst”, zei Pogacar op de top van de berg waar publiek niet was toegelaten. Dinsdag gaat de Tour verder met een start in het nabijgelegen themapark Vulcania.