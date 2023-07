Swiatek overleeft matchpoints en bereikt kwartfinales

Tennisster Iga Swiatek is in de vierde ronde van Wimbledon aan uitschakeling ontsnapt. De Poolse nummer 1 van de wereld overleefde tegen de Zwitserse olympisch kampioene Belinda Bencic twee matchpoints, maar won in drie sets. Dat deed ze met 6-7 (4) 7-6 (2) 6-3.

Swiatek (22), die in de eerste drie ronden nog geen set had verloren, bereikte daarmee voor het eerst de kwartfinales van Wimbledon. Ze is wel al de regerend kampioene van Roland Garros en de US Open. Bij de Australian Open werd ze begin dit jaar in de vierde ronde uitgeschakeld.

In de tiebreak van de eerste set benutte Bencic haar vierde setpoint. Ze won de toegift met 7-4, na aanvankelijk al met 6-1 te hebben voorgestaan.

Swiatek herstelde zich snel en brak in het tweede deel meteen de service van haar tegenstandster. Bencic kwam echter terug en kreeg bij 6-5 zelfs twee matchpoints. Met gedurfd spel sloeg Swiatek die weg, om vervolgens de tiebreak deze keer wel naar zich toe te trekken.

In de derde set had Swiatek wel aan één break genoeg om haar opponente voor te blijven. Na 3 uur en 2 minuten benutte ze haar eerste matchpoint, 6-3.

Swiatek won al drie keer op Roland Garros, waar op gravel wordt gespeeld. “Maar ik ben aan het leren om meer van gras te gaan houden”, zei ze na haar overwinning op Bencic. “De liefde wordt elke dag groter. Ik hoop hier de komende week nog heel veel dagen ervan te genieten om op deze ondergrond te spelen.”