Tennisster Arantxa Rus heeft het ITF-toernooi in Den Haag op haar naam gebracht. In de finale versloeg de nummer 86 van de wereld de Tsjechische Sara Bejlek met 7-6 (3) 6-4.

De 32-jarige Rus besloot mee te doen aan het toernooi nadat ze zich niet had geplaatst voor Wimbledon. Ze verloor in de tweede ronde van de kwalificaties van het grandslamtoernooi in Londen.

Bij de mannen was de titel voor Max Houkes, die met 3-6 6-3 6-3 won van Guy den Ouden.