Tourpeloton op weg naar gevreesde Puy de Dôme

De renners in de Tour de France zijn om 13.30 uur in Saint-Léonard-de-Noblat van start gegaan voor een vooraf al veelbesproken rit. De aankomst ligt op de top van de Puy de Dôme, de slapende vulkaan die voor het eerst in 35 jaar weer in het routeschema van de Tour is opgenomen.

Voor de start was er een eerbetoon aan Raymond Poulidor, die in Saint-Léonard-de-Noblat begraven ligt. De in 2019 overleden opa van Mathieu van der Poel was met name in Frankrijk immens populair.

In de rit over 182 kilometer wachten de renners eerst drie beklimmingen die niet gevreesd zullen worden. Het zijn hellingen van de vierde en derde categorie. Pas in de laatste 13 kilometer gaat het serieus bergop. De laatste 4 kilometer, al jaren niet meer per fiets of auto toegankelijk voor publiek, gaat het continu omhoog met stijgingspercentages die steeds boven de 11 procent liggen. Het is de plek waar geletruidrager Jonas Vingegaard en zijn naaste belager Tadej Pogacar wellicht weer elkaar gaan testen. De finish wordt verwacht rond 18.05 uur.