Tourpeloton wacht spektakelstuk op de Puy de Dôme

De wielerfans krijgen zondag een spektakelstuk voorgeschoteld met de negende etappe van Saint-Léonard de Noblat naar de top van de Puy de Dôme. Voor het eerst in 35 jaar zit de vulkaan in midden-Frankrijk weer in het etappeschema. De beklimming heeft alles in zich voor een titanenduel tussen geletruidrager Jonas Vingegaard en uitdager Tadej Pogacar.

De etappe start om 13.30 in Saint-Léonard de Noblat waar eer wordt bewezen aan de in 2019 overleden publiekslieveling Raymond Poulidor, de opa van Mathieu van der Poel. Na 30 kilometer volgt de tussensprint na een beklimming bij het Lac de Vassivière. Daarna komen de beklimmingen, twee van de vierde categorie en een van de derde categorie, op 122 van de in totaal 182,4 kilometer.

Na de afdaling naar Clermont-Ferrand eindigt de etappe met de Puy de Dôme. De beklimming van de buitencategorie is 13,3 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7 procent. Vooral de laatste 5 kilometer zijn steil. De finish wordt er verwacht tussen 18.00 en 18.35 uur.

Beroemde wielrenners als Fausto Coppi en Federico Bahamontes wonnen er, Luis Ocaña en Joop Zoetemelk zelfs twee keer. De Deen Johnny Weltz was in 1988 de laatste winnaar van een Touretappe op de Puy de Dôme. De latere Tourwinnaar Pedro Delgado pakte toen tijd op concurrenten Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse.

Vingegaard start aan de etappe met een voorsprong van 25 seconden in het algemeen klassement op Pogacar, die de witte jongerentrui draagt. Jasper Philipsen rijdt in de groene puntentrui en de Amerikaan Neilson Powless heeft de bollentrui van het bergklassement.