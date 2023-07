Verstappen ook in Grote Prijs van Groot-Brittannië in favorietenrol

Ook bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië geldt Max Verstappen zondag als de grote favoriet. De tweevoudig wereldkampioen start in de Formule 1-race met zijn Red Bull van poleposition, voor de vijfde keer op rij. Verstappen was zaterdag de snelste in de kwalificatie, voor de verrassende McLaren-coureurs Lando Norris (Groot-Brittannië) en Oscar Piastri uit Australië.

Verstappen is ook de leider in de tussenstand om de wereldtitel. Of achtervolger en ploeggenoot Sergio Pérez op het circuit van Silverstone op hem zal inlopen is de vraag. De Mexicaan verprutste weer eens zijn kwalificatie en start in de achterhoede. Datzelfde geldt voor Nyck de Vries, die in zijn AlphaTauri niet verder kwam dan de 19e tijd.