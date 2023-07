Verstappen wint voor het eerst Grote Prijs van Groot-Brittannië

Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn Formule 1-carrière de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen. De regerend wereldkampioen was in zijn Red Bull duidelijk de beste op het circuit van Silverstone. Lando Norris eindigde in de McLaren als tweede, Lewis Hamilton werd in de Mercedes derde.

Voor Verstappen is het de achtste zege van het seizoen en de zesde overwinning op rij. In het wereldkampioenschap liep hij verder uit. Zijn eerste concurrent, teamgenoot Sergio Pérez, finishte als zesde.