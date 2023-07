Volleyballers klaar in Nations League na nederlaag tegen Slovenië

De Nederlandse volleyballers zijn klaar in de Nations League. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza verloor in het Filipijnse Pasay City met 3-0 van Slovenië en slaagde er daardoor niet in zich voor de kwartfinales te plaatsen. De setstanden waren 25-20 32-30 25-22 in het voordeel van de Slovenen.

Oranje moest winnen om door te mogen in het landentoernooi. Na het verlies van de eerste set leek Nederland zich te herstellen. De mannen van Piazza kregen vier setpunten, maar slaagden er niet in die te verzilveren. Slovenië pakte ook de tweede set. In het derde bedrijf kwam Nederland al snel op achterstand en dat wist het niet meer goed te maken. Aanvoerder Nimir Abdelaziz was topscorer met 22 punten.

Nederland verloor in de Filipijnen eerder van ranglijstaanvoerder Japan en Brazilië. Oranje begon het laatste vierluik in de groepsfase met een zege op Canada.