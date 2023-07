Wielrenner Jakobsen vertrekt bij Soudal – Quick Step

Wielrenner Fabio Jakobsen vertrekt bij de formatie van Soudal – Quick Step. Dat heeft de sprinter gezegd in het NOS-programma de Avondetappe. Hij had bij de ploeg een aflopende verbintenis.

Jakobsen vertelde dat hij met pijn in het hart vertrekt bij de ploeg van Patrick Lefevere. “Ik heb hier in de Tour wel met Patrick gesproken, in de bus. En aan het einde van het gesprek heb ik een knuffel gekregen. Maar ik kan helaas niet blijven. Ik moet een andere ploeg zoeken.”

In de wandelgangen wordt gezegd dat Jakobsen overstapt naar Team DSM. Dat bevestigde hij echter niet. Onder meer door een val is Jakobsen dit seizoen momenteel nog niet bijster succesvol in de Tour de France.