Alcaraz voor het eerst kwartfinalist op Wimbledon

Carlos Alcaraz is ten koste van de Italiaan Matteo Berrettini voor het eerst in zijn loopbaan doorgedrongen tot de kwartfinales van Wimbledon. De Spaanse nummer 1 van de wereld moest de eerste set met 6-3 afstaan, maar herstelde zich daarna door drie sets op rij naar zich toe te trekken. Hij won de partij met 3-6 6-3 6-3 6-3.

Alcaraz maakt voor de derde keer zijn opwachting bij het grandslamtoernooi in Londen. Vorig jaar werd hij in de vierde ronde uitgeschakeld. In de eerste set tegen Berrettini begon hij wat onwennig. Maar de 20-jarige Spanjaard kwam steeds beter in zijn spel. Berrettini was in 2021 verliezend finalist op Wimbledon, maar kon het Alcaraz niet echt lastig maken.

Alcaraz was erg blij met zijn zege. “Na mijn uitschakeling in de vierde ronde was het mijn doel om hier de kwartfinales te halen. Dat is gelukt. Nu zullen we zien hoe het verder gaat.”

De 20-jarige Alcaraz neemt het in de strijd om een plek in de halve finales op tegen zijn Deense leeftijdsgenoot Holger Rune, die de Bulgaar Grigor Dimitrov in vier sets uitschakelde. “We zijn elkaar in diverse leeftijdscategorie├źn regelmatig tegengekomen. Het is geweldig om in de kwartfinale tegen hem te spelen.”

Ook Rune zei uit te kijken naar een wedstrijd tegen Alcaraz. “Ik ben voor niemand bang. Ik kijk ernaar uit.”