Australiër Hindley aast in Tour op rol als ‘best-of-the-rest’

Jai Hindley mocht in zijn eerste Tour de France een dag de gele trui dragen, maar op de rustdag beseft de Australiër van wielerploeg Bora-hansgrohe ook dat alleen de derde plaats op het eindpodium in Parijs een realistische ambitie is. “Het is al ongelooflijk dat ik een rit heb gewonnen en in het geel heb mogen rijden. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zijn ‘een andere league’. Ik rijd voor een best mogelijke klassering en heb geen gekke verwachtingen”, legde de Girowinnaar van 2022 uit.

Plaats 3, ‘best-of-the rest’ worden, het is de doelstelling voor de 27-jarige Australiër, die in 2020 doorbrak met de tweede plaats in de Giro d’Italia. Hij reed toen nog bij Sunweb en was mede-kopman naast Wilco Kelderman. “Goede gast, goede renner”, zegt hij over een van de belangrijke helpers van Vingegaard bij Jumbo-Visma. Zoals ook Dylan van Baarle indruk maakte op Hindley, die op zijn ene dag in het geel snel geïsoleerd kwam te zitten.

“Maar ik ben zeker tevreden tot nu toe. Ook met hoe ik ervoor sta. Op de derde plaats, meteen achter de favorieten. Ik rijd mijn eigen wedstrijd en geniet ervan. Ik zou zeker nog eens mijn kans willen pakken en meezitten in een ontsnapping, maar de kans dat ze me nu laten gaan is klein.”

Hindley weet dat er veel renners azen op de derde podiumplek in Parijs. Zoals de Spanjaard Carlos Rodríguez en de Brit Tom Pidcock van Ineos Grenadiers. “Zij rijden goed en hebben iemand als Egan Bernal die voor ze werkt. Ook Simon Yates is een concurrent. Hij heeft de ervaring van het winnen van een grote ronde op zak.”

Dat heeft Hindley als Girowinnaar ook. Maar de Tour is een ander verhaal, beseft hij. “Alleen de aandacht al is vele malen groter. Niets voor mij eigenlijk. Ik houd er niet van om in de spotlights te staan. Een verschil is ook dat het hier dit jaar vanaf de eerste dag volle bak gaat. Deze Tour is zeker geen ronde waarin je voorzichtig kunt opbouwen. Niemand zal zich gespaard hebben de eerste week. Dat kan ook niet als je mee wilt doen in het klassement.”

Hindley bewees bij zijn Giro-optredens een renner te zijn die met name naar het einde toe nog goed presteert. “Ik had telkens de beste benen in de laatste week. Er wachten ons nog zoveel zware ritten. De tijdrit gevolgd door de rit met de beklimming van de Col de la Loze. En eerder al de vijftiende etappe, richting Mont Blanc. Het zijn ‘epische’ etappes.”