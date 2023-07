Betrokken gemeenten: start Tour de France Femmes moet inspireren

Rotterdam, Den Haag en Dordrecht willen met het gezamenlijk organiseren van de start van de Tour de France Femmes in 2024 met name de bevolking inspireren meer te fietsen. Dat blijkt uit de reactie van de betrokken wethouders, die gezamenlijk zo’n 5,5 miljoen euro neertellen voor het zogenoemde Grand Départ.

De vrouwen-Tour begint volgend jaar op maandag 12 augustus met een rit van Rotterdam naar Den Haag. De volgende dag is er een ochtendetappe van Dordrecht naar Rotterdam, waar in de middag een individuele tijdrit wordt verreden.

Rotterdam neemt het merendeel (3,5 miljoen) van de kosten voor zijn rekening, bevestigde een woordvoerder van wethouder Faouzi Achbar van sport. “Dat bedrag is inclusief een aantal evenementen in 2023 en 2024 in aanloop naar en ter promotie van de Tour de Femmes.”

De wethouder zelf verklaarde dat Rotterdam een voorloper wil zijn op het gebied van mobiliteit en gelijkheid. “De start van de Tour de France biedt de stad een uniek platform om aan beide ambities te werken. We hebben in 2010 gezien wat de magie van de Tour met de stad doet. Die magie zetten we in om nog meer Rotterdammers op de fiets te krijgen”, zo verwees Achbar naar de Tourstart van de mannen in 2010 in Rotterdam.

Den Haag draagt, zo blijkt uit een brief van het college aan de gemeenteraad, maximaal 1,75 miljoen euro bij aan het Grand Départ. “Voor mij kent mannen- en vrouwenwielrennen hetzelfde belang”, zei sportwethouder Hilbert Bredemeijer. “Kijk maar in onze duinen, 1 op de 10 Hagenaars zit vaak op een racefiets. Zowel mannen als vrouwen. We gaan een waar volksfeest langs het parcours creëren en de sportdeelname nog meer stimuleren in combinatie met een side-events programma. We gaan samen echt een uniek evenement neerzetten.”

Ook volgens de Dordtse wethouder Marc Merx heeft topsport een inspirerende werking. “Met de komst van de start van de tweede etappe van zo’n groot wielerevenement naar onze stad én onze Dordtse topper Lucinda Brand moet het lukken meer mensen op de fiets te krijgen, zowel sportief als recreatief. Het is een geweldige kans om onze inwoners uit te dagen om meer te sporten en bewegen.”