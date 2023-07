Franse wielrenner Gallopin stopt er na zestien jaar mee

Tony Gallopin stopt na dit seizoen met wielrennen. De 35-jarige Fransman van Lidl-Trek heeft dat maandag bekendgemaakt op de eerste rustdag tijdens deze Tour de France.

“Met pensioen gaan was iets waar ik afgelopen winter al aan dacht. Alles ging tijdens trainingen een beetje moeizamer”, aldus Gallopin. “Ik heb gesproken met het team en ook met mijn familie en vrienden. De beslissing was daarna vrij eenvoudig. Het was een lange carrière, ik ben klaar om verder te gaan.”

Gallopin won in 2014 een etappe in de Tour de France en droeg toen ook even de gele leiderstrui. In 2018 schreef hij een rit in de Ronde van Spanje op zijn naam. Gallopin won in 2013 de Clásica San Sebastián.