Jabeur voor derde jaar op rij naar kwartfinales Wimbledon

Ons Jabeur staat voor het derde jaar op rij in de kwartfinales van Wimbledon. De Tunesische tennisster rekende in de vierde ronde af met de Tsjechische Petra Kvitova, die ze in een partij van ruim een uur met 6-0 6-3 kansloos liet.

Jabeur treft nu de Kazachse Elena Rybakina. Dat is een herhaling van de Wimbledon-finale van vorig jaar. Rybakina won toen in drie sets.

Rybakina hoefde zich maandag nog minder in te spannen dan Jabeur. Haar tegenstandster, de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia, gaf na vijf games op met een rugblessure.