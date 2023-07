Koolhof naar derde ronde dubbelspel op Wimbledon

Tennisser Wesley Koolhof heeft de derde ronde van het dubbelspel op Wimbledon bereikt. De nummer 2 van de wereldranglijst won met zijn Britse partner Neal Skupski met 7-6 (3) 6-2 van het Australische duo Rinky Hijikata/Jason Kubler.

In de strijd om de plek in de kwartfinales moeten Koolhof en Skupski het opnieuw opnemen tegen twee Australiërs, Max Purcell en Jordan Thompson.

In het gemengd dubbel werd Koolhof met de Canadese Leylay Fernandez in de tweede ronde uitgeschakeld door Jonny O’Mara en Olivia Nicholls. Het Britse duo won de partij met 6-4 3-6 6-2. Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop stonden op hetzelfde onderdeel in de tweede ronde tegenover elkaar. Met zijn Indonesische partner Aldila Sutjiadi won Middelkoop met 3-6 6-3 6-4 van de als achtste geplaatste Rojer en de Japanse Ena Shibahara.