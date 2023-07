Renners mogen bijkomen van eerste Tourweek

De renners en volgers van de Tour de France mogen in Clermont-Ferrand een dagje bijkomen van de in de eerste week geleverde inspanningen. Met name voor de wielrenners betekent dat vooral rusten, voor een aantal van hen staan persconferenties op het programma.

De rustdag volgt na een etappe die eindigde op de top van de Puy de Dôme, de slapende vulkaan die sommigen van hen op de rustdag vanuit hun hotel wellicht nog kunnen zien liggen. De Canadees Michael Woods won de rit. De Sloveen Tadej Pogacar liep 8 tellen in op geletruidrager Jonas Vingegaard, de Deen van Jumbo-Visma.

Dinsdag gaat de Tour verder met een rit rond Clermont-Ferrand. De start is in het themapark Vulcania, de finish in Issoire. Het peloton hoeft daarna niet van hotel te wisselen want de elfde etappe gaat van start in Clermont-Ferrand. De Tour de France eindigt op 23 juli in Parijs.