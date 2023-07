Sprintster Thomas wint titel 200 meter VS met beste seizoenstijd

Sprintster Gabby Thomas heeft bij de Amerikaanse atletiekkampioenschappen met de beste wereldjaarprestatie de 200 meter gewonnen. Thomas bleef met een tijd van 21,60 seconden Sha’Carri Richardson voor, die eerder de 100 meter had gewonnen.

Thomas, winnares van brons op de Olympische Spelen van Tokio in 2021, had in de halve finales met 21,86 al de beste seizoenstijd gelopen. Shericka Jackson had die tijd daarna verbeterd toen ze met 21,71 de 200 meter won bij de Jamaicaanse kampioenschappen.

Erriyon Knighton won de 200 meter voor Kenny Bednarek in een tijd van 19,72 seconden. Regerend wereldkampioen Noah Lyles ontbrak. Hij is al geplaatst voor de 200 meter voor de WK in Boedapest in augustus. Fred Kerley, de regerend wereldkampioen op de 100 meter en zijn voorganger uit 2019, Christian Coleman, wisten zich op de 200 meter niet te plaatsen.