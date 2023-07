Tour de France voor vrouwen start in 2024 in Nederland

De derde editie van de Tour de France Femmes begint volgend jaar op maandag 12 augustus in Rotterdam. De eerste rit voert naar Den Haag, waar na 130 kilometer gesprint wordt om de gele trui. Dat meldde de organisatie maandag in Clermont-Ferrand. In die plaats gaat over een kleine twee weken de vrouwen-Tour van dit jaar van start.

In 2024 worden drie etappes in Nederland verreden. Het zogenoemde Grand Départ is een samenwerking tussen de gemeentes Rotterdam, Den Haag en Dordrecht, op dinsdag startplaats van de tweede etappe. Die dag is er ook nog een individuele tijdrit in Rotterdam.

“We zijn er trots op medeorganisator te zijn van het eerste buitenlandse Grand Départ van de Tour de France Femmes”, zei Rotterdams burgemeester Ahmed Aboutaleb. “De magie van de Tour verspreidt zich ver en wijd. Dit onvergetelijke evenement zal onze inwoners aanmoedigen om op de fiets te stappen en hun wereld te vergroten.”

De Tour de France Femmes begint volgend jaar een dag na de Olympische Spelen van Parijs. De koers stond als eendaags evenement lang in de schaduw van de Tour voor mannen. Vorig jaar werd de eerste editie van een week losgekoppeld van de mannenwedstrijd en was er alleen op de eerste dag in Parijs een overlapping. De wedstrijd bleek een groot succes en eindigde met winst van Annemiek van Vleuten.

Koersdirecteur Marion Rousse noemde het een logische keuze om de start van de grootste wielerwedstrijd voor vrouwen ter wereld in Rotterdam te houden. “De afgelopen jaren heeft Nederland het vrouwenwielrennen beheerst. Een start in het land van zo veel kampioenen zal een waar volksfeest ontketenen. We verwachten een geweldige opkomst”, aldus Rousse. De Tour de France Femmes eindigt op zondag 18 augustus. De rest van het routeschema wordt op 25 oktober in de Franse hoofdstad onthuld.