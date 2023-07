Wielerploeg DSM-Firmenich legt Brits talent Poole langer vast

De Nederlandse wielerploeg DSM-Firmenich heeft het contract met de jonge Britse wielrenner Max Poole opengebroken en verlengd tot en met 2027. Poole, die dit jaar de overstap maakte van de opleidingsploeg naar de hoofdmacht, viel in juni nog op met de 13e plaats in het eindklassement in het Critérium du Dauphiné. In de sterk bezette Franse rittenkoers moest hij in het jongerenklassement alleen de Spanjaard Carlos Rodríguez voor zich dulden.

“Ik denk dat ik bij deze ploeg de mogelijkheid heb mijn hoogste niveau te halen en de lengte van het contract staat me toe dat geleidelijk en op de juiste manier te doen”, liet Poole via de ploeg weten. De 20-jarige Brit had tegenslag in het vroege voorjaar met een val in de Faun Drôme Classic. Maar hij keerde sterk terug met de elfde plaats in de Ronde van de Alpen, waar hij de jongerentrui mee naar huis mocht nemen. Eind april verraste hij met de vierde plaats in het eindklassement van de Ronde van Romandië. Zijn landgenoot Adam Yates won die rittenkoers.

“We denken dat we Max naar het hoogste niveau kunnen leiden”, zegt hoofdcoach Rudi Kemna. “Naast zijn fysieke kwaliteiten bezit hij ook de intelligentie en het tactisch vermogen om wedstrijden te lezen.”