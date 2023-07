Bask Bilbao boekt ritzege in Tour de France

De Spaanse wielrenner Pello Bilbao heeft de tiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een rit met veel korte lastige klimmetjes van themapark Vulcania naar Issoire. De uit het Baskenland afkomstige renner van Bahrain Victorious won de sprint van een kopgroep van zes renners. De Duitser Georg Zimmermann werd tweede, de AustraliĆ«r Ben O’Connor passeerde als derde de finish.

Voor Bilbao (33) was het de eerste keer dat hij een rit in de Tour won. Hij had al wel twee etappezeges in de Giro d’Italia achter zijn naam staan.

De gele leiderstrui bleef in handen van de Deen Jonas Vingegaard. De kopman van Jumbo-Visma kwam binnen in een groep op zo’n 3 minuten van de ritwinnaar. Daarin reed ook de Sloveen Tadej Pogacar, die in het klassement een achterstand van 17 seconden heeft.

Woensdag volgt een rit die wellicht kansen biedt voor de sprinters. Dan gaat het van Clermont-Ferrand naar Moulins.