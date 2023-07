Griekspoor en Stevens in kwartfinale dubbelspel op Wimbledon

Tennissers Tallon Griekspoor en Bart Stevens hebben de kwartfinales van het dubbelspel op Wimbledon bereikt. Het Nederlandse koppel was in de achtste finales te sterk voor de Australiër John Peers en Marcelo Melo uit Brazilië: 7-5 6-4.

Griekspoor werd in het enkelspel van het belangrijkste grastoernooi al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Hongaar Márton Fucsovics.

Griekspoor en Stevens werden op het laatste moment toegevoegd aan het speelschema van het dubbelspel omdat Nick Kyrgios zich had afgemeld. De twee vrienden verrasten eerder al door de Amerikaan Rajeev Ram en de Britse Joe Salisbury uit te schakelen. Ram en Salisbury hebben samen drie grandslamtitels veroverd. Ze zijn de voormalige nummers 1 van de wereld.

Griekspoor en Stevens stuiten in de kwartfinale mogelijk op hun landgenoot David Pel en zijn Amerikaanse partner Reese Stadler. Dat koppel neemt het later op dinsdag in de achtste finales op tegen de Australiër Matthew Ebden en Rohan Bopanna uit India.

Ook de Nederlander Wesley Koolhof heeft de kwartfinales gehaald. De nummer 2 van de wereldranglijst won met zijn Britse partner Neal Skupski van de Australiërs Jordan Thompson en Max Purcell: 6-3 7-6 (3). In de lange tweede set werkte het als eerste geplaatste duo 6 setpunten weg.

Koolhof is op Wimbledon nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen. Hij aast op zijn eerste grandslamtitel. In 2020 en 2022 verloor hij de dubbelspelfinale van de US Open.