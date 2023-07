Mondiale nummer 4 Pegula laat zich verrassen op Wimbledon

De Amerikaanse Jessica Pegula heeft zich op Wimbledon laten verrassen door de ongeplaatste Marketa Vondrousova. De Tsjechische nummer 42 van de wereld kwam in de derde set bij een 4-2-achterstand sterk terug en won alsnog van de mondiale nummer 4: 6-4 2-6 6-4.

De 24-jarige Vondrousova was in 2019 al eens finalist op Roland Garros. Pegula (29) stond juist op het punt om voor het eerst de halve finales van een grandslamtoernooi te bereiken. Nu is het Vondrousova die voor een plek in de finale mag strijden tegen de als eerste geplaatste Iga Swiatek uit Polen of de Oekraïense Elina Svitolina.