Ritwinnaar Bilbao had overleden ploeggenoot Mäder in zijn hoofd

Vanaf dag één van de Tour de France was Pello Bilbao maar met één ding bezig. De 33-jarige Bask van Bahrain Victorious was erbij toen zijn ploeggenoot Gino Mäder vorige maand overleed aan de gevolgen van een val in de Ronde van Zwitserland. Voor de Zwitser wilde Bilbao een prestatie neerzetten. “Het was de enige reden dat we ons hebben kunnen voorbereiden op de Tour. Deze is voor Gino”, sprak hij met betraande ogen na zijn ritwinst in Issoire.

De Tour was begonnen in Baskenland, zijn regio waarin hij in de tweede etappe al op weg leek naar succes. “Het lukte daar helaas niet, ik wist dat ik moest wachten op het juiste moment”, vertelde Bilbao. “Vandaag was zo’n rit. We hebben gisteren de eerste 40 kilometer verkend. Het was een enorm karwei om in de juiste ontsnapping mee te zitten. Met de hele ploeg hebben we het geprobeerd. We waren opnieuw supergemotiveerd. Het is geweldig. Na dertien jaar win ik eindelijk een etappe in de Tour de France.”