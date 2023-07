Van der Poel en Van Baarle kopmannen Oranje op WK wielrennen

De Nederlandse wielerploeg heeft tijdens de WK op de weg in Glasgow met Dylan van Baarle en Mathieu van der Poel twee kopmannen. Volgens bondscoach Koos Moerenhout lijkt het Schotse parcours op een klassieker en daar acht hij de renners van Jumbo-Visma en Alpecin-Deceuninck het meest geschikt voor. Met Olav Kooij neemt Moerenhout ook een sprinter mee.

Volgens technisch directeur en chef de mission Wilbert Broekhuizen bewijzen onder meer de goede prestaties van de Nederlanders in de Tour de France dat de selectie voor “topresultaten” kan gaan. “Met Mathieu hebben we een afmaker in huis, die op dit WK-traject perfect uit de voeten moet kunnen”, voegt Moerenhout toe. “Ook Dylan van Baarle bewees al vaker ook goed te renderen op een rondje als deze.”

Bij de vrouwen moet Demi Vollering begin augustus de opvolgster worden van Annemiek van Vleuten. De 40-jarige winnares van de Giro Donne zit wel in de selectie voor haar laatste WK, maar Vollering geldt als kopvrouw. “Dit voorjaar heeft Demi laten zien op een lastig parcours van een uitzonderlijk hoog niveau te zijn en we hopen uiteraard dat er op dit WK ook geen maat zal staan op haar”, licht bondscoach Loes Gunnewijk toe.