Van der Poel rekent op lange ontsnapping in Tour

De tiende etappe van de Tour de France leent zich voor een lange ontsnapping, wist ook Mathieu van der Poel voor de start in themapark Vulcania. “Zeker op een dag als vandaag zullen er heel veel renners voor willen gaan, omdat er een kans is dat je het tot de finish vol houdt”, zei Van der Poel bij de NOS. “Maar het zal moeilijk zijn om mee te zijn.”

De rit voert door het Centraal Massief naar Issoire. Het is geen moment vlak. “Als je kijkt naar de Tour dan weet je dat in dit soort ritten meestal een grote sterke groep van een man of twintig wegrijdt. Ik denk ook wel dat de klassementsploegen de vluchters vandaag de vrijheid gunnen.”

Van der Poel hoopt mee te kunnen zitten. “We gaan het zien. Je weet dat het pijn gaat doen. Ik hoop dat de benen goed zijn na de rustdag.”