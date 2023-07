Vingegaard over gerucht vertrek Van Aert: Wout gaat nergens heen

In de Tourkaravaan waren er dinsdag geluiden te horen dat Wout van Aert naar huis vertrekt. Zijn vrouw Sarah verwacht deze maand hun tweede kind. Jonas Vingegaard kreeg na afloop dan ook de vraag of een van zijn belangrijkste helpers in deze Tour de France op het punt staat naar België af te reizen. “Wout gaat helemaal nergens heen”, was de Deense geletruidrager van wielerploeg Jumbo-Visma stellig. Het was zijn landgenoot Mattias Skjelmose die het gerucht had verspreid in een interview met de Deense tv.

Over de door de Spanjaard Pello Bilbao gewonnen tiende etappe kon Vingegaard kort zijn. “Het was een harde koers, wat je gezien het profiel had kunnen verwachten. Het werd nog zwaarder vanwege de hitte. Gelukkig kan ik daar goed tegen. Van mij mag het de komende dagen zo warm blijven”, vertelde de Deen, die het klassement leidt met een voorsprong van 17 seconden op Tadej Pogacar.

De Sloveen Pogacar ging vroeg in de koers even in de aanval. “Ik moest hem volgen. Dat was even hectisch. Daarna namen andere ploegen de koers in handen en werd het wat rustiger. Het was een goede dag.”

Dat laatste erkende ploegleider Arthur van Dongen. “Het is superlastig als je na een rustdag een rit hebt die begon met twee beklimmingen waar de klassementsmannen zich ook nog meteen lieten zien. Maar we hebben de hele dag de controle gehad en zijn nooit in de problemen geraakt. Jonas heeft aanvallen van concurrenten als Pogacar goed kunnen counteren. Je ziet dat bij deze hitte renners die er niet goed tegen kunnen op een verlengd viaduct al gelost worden.”

Van Aert had bij de ploegleiding aangegeven niet goed genoeg te zijn om mee te doen voor de dagzege, vertelde Van Dongen, die geconfronteerd werd met het hardnekkige gerucht dat de Belg woensdag al naar huis gaat. “Dat is de grootste onzin die er is”, aldus de ploegleider.