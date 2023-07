Amerikaanse wielrenners met Powless en Dygert naar WK

De Amerikanen gaan met onder anderen bollentruidrager Neilson Powless en voormalig wereldkampioene tijdrijden Chloé Dygert naar het WK wielrennen in het Schotse Glasgow. De Amerikaanse wielerbond heeft ook Magnus Sheffield geselecteerd, die in de Ronde van Zwitserland zwaar ten val kwam.

Naast Powless, die in deze Tour de France het bergklassement aanvoert, koos USA Cycling voor onder anderen Matteo Jorgenson, Lawson Craddock, de Amerikaans kampioen Quinn Simmons, Sean Quinn en Sheffield. Laatstgenoemde wielrenner van Ineos Grenadiers ging in de Ronde van Zwitserland onderuit in dezelfde afdaling als de Zwitser Gino Mäder. Waar Sheffield een hersenschudding en enkele kneuzingen opliep, overleed Mäder een dag later aan zijn verwondingen. De Amerikaan heeft sindsdien nog geen wedstrijd gereden.

Wielrenster Dygert is de Amerikaanse nationaal kampioene op de weg en in het tijdrijden. Zij krijgt hulp van onder anderen Veronica Ewers en Coryn Labecki. Dygert, wereldkampioene tijdrijden van 2019, start in de tijdrit met Amber Neben. De 48-jarige wielrenster veroverde de mondiale titel in het tijdrijden in 2008 en 2016.