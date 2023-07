Atlete Semenya noemt gelijk van rechtbank ‘pas het begin’

Atlete Caster Semenya noemt de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat haar in het gelijk stelde “pas het begin”. Het hof oordeelde dat de Zuid-Afrikaanse atlete door een omstreden testosteronregel ten onrechte van een aantal wedstrijden is uitgesloten. De internationale atletiekfederatie World Athletics werd in de uitspraak beticht van discriminatie.

Die internationale atletiekfederatie besliste met het oog op eerlijke competitie in 2018 dat vrouwen met een van nature hoog testosterongehalte remmers moeten nemen om aan wedstrijden op de afstanden van 400 meter tot en met 1 Engelse mijl te kunnen meedoen. Semenya weigert dat.

Semenya, tweevoudig olympisch kampioene en drievoudig wereldkampioene op de 800 meter, kan door de uitspraak haar juridische strijd tegen World Athletics voorzetten. Ze wil bereiken dat sportbonden de waardigheid en mensenrechten van alle atleten respecteren.

“Het harde werk dat ik heb gedaan om de atlete te worden die ik ben, is in twijfel getrokken”, zei de Zuid-Afrikaanse. “Mijn rechten zijn geschonden. Het heeft invloed op mijn carrière gehad en zo veel schade veroorzaakt; mentaal, emotioneel, fysiek en financieel.”

“Ik ben uitgelaten over de uitspraak”, reageerde ze. “Die zat er al lang aan te komen. Ik ben altijd opgestaan tegen elke discriminatie in de sport en zal dat blijven doen. Ik heb veel geleden door degenen die het voor het zeggen hebben en ben slecht behandeld.”

De mondiale atletiekfederatie liet eerder in een reactie op de uitspraak weten vast te houden aan de huidige testosteronregels. De bond wijst erop dat de rechtszaak gericht was tegen de Zwitserse overheid en niet tegen World Athletics.