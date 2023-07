Groenewegen kijkt uit naar voorlopig laatste kans voor sprinters

Dylan Groenewegen stond woensdag met een goed gevoel aan de start van de elfde etappe van de Tour de France. “Het vertrouwen is er. We weten dat het met de vorm wel goed zit”, zei de Amsterdammer van wielerploeg Jayco-AlUla bij de NOS. Het is een belangrijke dag voor de sprinters. “Vandaag is een goede kans en meteen ook de laatste voor de komende week. Ik heb er zin in.”

Groenewegen heeft de vierde plaats in rit acht als beste resultaat tot nu toe. “We zijn hier voor meer natuurlijk. Maar die sprint gaf me wel vertrouwen”, vertelde hij in Clermont-Ferrand, van waaruit de etappe voert naar Moulins. “Zelfvertrouwen is belangrijk. Kijk naar Jasper Philipsen, die is in goeden doen en maakt ook daarom steeds de goede keuzes. Je moet ook af en toe een beetje geluk hebben en op het juiste moment je sprint inzetten.”

De Belg Philipsen won tot nu toe al drie ritten. Groenewegen heeft vijf ritzeges in de Tour de France achter zijn naam, behaald in 2017, 2018, 2019 en vorig jaar.