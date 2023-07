Philipsen klopt Groenewegen en boekt vierde ritzege in Tour

De Belgische sprinter Jasper Philipsen heeft zijn vierde etappezege geboekt in de Tour de France. Zoals verwacht eindigde de elfde rit van Clermont-Ferrand naar Moulins in een massasprint. Philipsen, van de ploeg Alpecin-Deceuninck, hield de Nederlander Dylan Groenewegen net achter zich. De Duitser Phil Bauhaus werd derde.

De gele trui bleef in handen van de Deen Jonas Vingegaard, de kopman van Jumbo-Visma.

Donderdag volgt een rit van Roanne naar Belleville-en-Beaujolais, met onderweg een aantal beklimmingen van de tweede en de derde categorie.

Hoewel er aanvankelijk weinig animo leek voor een lange ontsnapping waren er toch drie renners die ervandoor gingen: de Costa Ricaan Andrey Amador, de Fransman Matis Louvel en de Italiaan Daniel Oss. Louvel mocht het eerste bergpuntje, Oss kwam op het tweede heuveltje als eerste boven. Het verschil met het peloton werd nooit groot. Met name de ploegen Soudal – Quick-Step (Fabio Jakobsen) en Alpecin-Deceuninck hielden de vaart erin.

Bij de tussensprint, na 93 kilometer, was Philipsen achter het drietal de snelste van het peloton. Op de Côte de la Croix Blanche, 61 kilometer voor de finish, reed het drietal nog kort voor het peloton uit. Nog een hele tijd bleef dat zo tot Louvel zich als eerste liet inlopen. Amador deed niet veel later hetzelfde waarna Oss nog even doorreed met de prijs voor de strijdlust als resultaat.

Jumbo-Visma zette zich ook aan kop van het peloton waarna Oss 14 kilometer voor de streep werd ingelopen. In de sprint ontbrak Mathieu van der Poel, die normaal Philipsen naar een goede positie loodst. De Nederlander is niet topfit. Het deerde de 25-jarige Belg niet. Na winst in de derde, vierde en zevende etappe lukte het in Moulins ook zonder zijn illustere ploeggenoot.