Philipsen ook zonder steun Van der Poel de beste

Jasper Philipsen profiteerde drie keer eerder in deze Tour de France van voorbereidend werk van Mathieu van der Poel, zijn ploeggenoot bij Alpecin-Deceuninck. Maar de Nederlander meldde zich woensdag opnieuw niet topfit aan de start van de elfde etappe. “Ik kan het ook zonder Mathieu”, concludeerde de Belgische topsprinter die in Moulins zijn vierde ritzege boekte.

Het is een aantal dat Philipsen ook zelf maar moeilijk kan geloven. “Het is een ongelooflijke Tour”, sprak hij nadat hij ditmaal Dylan Groenewegen van de zege had afgehouden. “Ik ben trots en superblij met mijn huidige vorm. Met Mathieu is het wel wat makkelijker, maar ook vandaag ben ik redelijk goed in de finale afgezet.” Daarvoor waren met name de Deen Søren Kragh Andersen en de Belg Jonas Rickaert verantwoordelijk, met even daarvoor nog een bijdrage van zijn Nederlandse ploeggenoot Ramon Sinkeldam.

“Ik vond op het laatst het juiste wiel, dat van Groenewegen. Hij startte vroeg met zijn sprint en ik kon hem nog passeren.” Voorlopig is het voor de sprinters even gedaan. Philipsen ziet in de laatste week nog twee a drie mogelijkheden. “Afhankelijk of er wel of geen vluchters een massasprint voorkomen. De groene trui heb ik in ieder geval stevig in handen. Ik ga met een goed gevoel richting de Alpen.”