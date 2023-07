Skjelmose excuseert zich in Tour voor gerucht over Van Aert

De naam van Mattias Skjelmose viel dinsdag vaak als het over een mogelijk vertrek van Wout van Aert uit de Tour de France ging. Het was de Deense wielrenner die het gerucht had verspreid via de Deense tv-zender TV2. “De grootste onzin die er is”, reageerde Jumbo-Visma-ploegleider Arthur van Dongen op het verhaal dat de Belg naar huis zou gaan waar zijn vrouw op het punt van bevallen staat.

Skjelmose betuigde woensdag voor de start van de elfde etappe spijt over zijn opmerking. “Het kwam ter sprake in de teammeeting”, zei de Deense renner van Lidl-Trek voor de microfoon van de Belgische zender Sporza. “Ik zei daarna in een interview met de Deense pers dat ik dacht dat ze bij Jumbo-Visma er alles aan zouden doen voor Wout omdat hij naar huis zou gaan. Dat was heel dom van mij en daarvoor bied ik mijn excuses aan.”

De winnaar van de Ronde van Zwitserland begreep de irritatie bij Van Aert en zijn ploeg. “Wout heeft me een berichtje gestuurd en ik heb hem een lang berichtje teruggestuurd. Ik hoop dat ik hem vandaag nog eens in het peloton mijn excuses kan aanbieden en daarna is het ‘case closed’ wat mij betreft.”