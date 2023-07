Sprinter Groenewegen is goed ziek van tweede plaats in Tour

Voor Dylan Groenewegen voelde de tweede plaats in de elfde etappe van de Tour de France als een nederlaag. “Ik ben hier echt goed ziek van”, zei de Nederlandse sprinter van de ploeg Jayco-AlUla aan de finish in Moulins.

Groenewegen had zijn zinnen gezet op de ritzege. “Toen ik opstond was ik er heilig van overtuigd dat het zou lukken”, zei de geboren Amsterdammer, die vijf ritzeges in de Ronde van Frankrijk op zijn naam heeft staan. Maar Groenewegen wacht in deze Tour nog op succes. Opnieuw moest hij zich gewonnen geven. Jasper Philipsen vierde alweer zijn vierde etappezege in deze Tour de France.

Groenewegen nam zo’n 200 meter voor de finish de leiding in de massasprint. Philipsen koos het achterwiel van de Nederlander en snelde hem met veel machtsvertoon voorbij. “Ik dacht echt dat ik die zege ging pakken”, zei Groenewegen. “Maar hij kwam me ruimschoots voorbij. Ja, ik lanceerde hem eigenlijk een beetje. Maar dat is ook de kunst van sprinten. Philipsen heeft het weer heel goed gedaan.”

“Ik kom steeds dichterbij”, hield Groenewegen de moed er in. “Ik geef het niet op en ik blijf het tot Parijs proberen. Maar mijn geduld wordt zo wel erg op de proef gesteld.”