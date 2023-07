Tennisster Sabalenka bereikt laatste vier op Wimbledon

Aryna Sabalenka heeft voor de tweede keer de halve finales bereikt op Wimbledon. De als tweede geplaatste tennisster uit Belarus versloeg in twee sets op het gras in Londen de Amerikaanse Madison Keys: 6-2 6-4.

Sabalenka maakte het na 1 uur en 27 minuten met een sterke service af op haar tweede matchpoint. De 25-jarige tennisster bereikte eerder dit jaar de halve finale op Roland Garros en won de Australian Open. Vorig jaar haalde ze de halve finales van de US Open. Sabelenka kwam in 2021 ook tot de halve finales in Londen. Vorig jaar kon ze niet meedoen, omdat tennissers uit Rusland en Belarus op Wimbledon niet welkom waren vanwege de Russische inval in Oekraïne.

In de halve finale speelt Sabalenka tegen de winnares van de partij tussen Ons Jabeur uit Tunesië en Elena Rybakina uit Kazachstan.