Tourpeloton op weg naar vlakker terrein

De renners in de Tour de France zijn om 13.05 uur op de fiets gestapt voor de elfde etappe, een rit van Clermont-Ferrand naar Moulins. In het begin van de rit liggen nog wat heuvels maar richting finishplaats, nooit eerder opgenomen in het Tourparcours, wordt het vlakker. De verwachting is dan ook dat de sprintersploegen de controle zullen nemen en er een nieuwe massasprint wacht.

Meteen wordt dan Jasper Philipsen als favoriet genoemd. De Belgische leider van het puntenklassement won al drie ritten. Concurrenten als de Australiƫr Caleb Ewan, Dylan Groenewegen en misschien ook Fabio Jakobsen zullen zich ook kanshebber wanen. De finish wordt verwacht rond 17.30 uur.

Jonas Vingegaard, de Deen van Jumbo-Visma, draagt de gele leiderstrui. De Sloveen Tadej Pogacar, die de witte jongerentrui bezit, is zijn naaste belager op 17 seconden. De Amerikaan Neilson Powless, aan kop in het bergklassement, zal geĆÆnteresseerd zijn in de drie klimmetjes van de vierde categorie waarop telkens een punt te verdienen valt.