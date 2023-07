Zieke Van der Poel mijdt pers voor Tourrit om energie te sparen

Mathieu van der Poel staat woensdagmiddag voor de elfde etappe van de Tour de France niet de media te woord. De 28-jarige Nederlander wil volgens zijn ploeg Alpecin-Deceuninck zijn stem en energie sparen. Dinsdag voor de tiende etappe gaf Van der Poel al aan dat hij een slechte nacht had gehad en zich niet lekker voelde.

Van der Poel moet woensdag in de relatief vlakke rit van Clermont-Ferrand naar Moulins weer helpen om de Belgische sprinter Jasper Philipsen goed te gaan afzetten. Zijn teamgenoot was in de eerste Tourweek mede dankzij het voorbereidende werk van Van der Poel al drie keer de sterkste.

Iets na 13.00 uur verlaten de renners Clermont-Ferrand. Na 179 kilometer ligt in Moulins een laatste rechte lijn van 700 meter, ideaal voor een massasprint. Die zou moeten plaatsvinden rond 17.30 uur.