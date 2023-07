Atlete Van Daalen pakt op EK onder 23 goud bij kogelstoten

Atlete Alida van Daalen heeft bij de Europese kampioenschappen onder 23 jaar in het Finse Espoo goud gepakt bij het kogelstoten. De 21-jarige Rotterdamse kwam tot een afstand van 18,32 meter en bleef daarmee Serena Vincent uit Groot-Brittanniƫ (16,93) en Emilia Kangas uit Finland (16,75) ruim voor.

Van Daalen is de dochter van Jacqueline Goormachtigh, tienvoudig Nederlands kampioene discuswerpen. Ze had met haar derde poging van 18,10 meter al flink afstand van de concurrentie genomen. In de laatste poging verbeterde ze zich nog eens en zette ook haar beste outdoor-prestatie neer. Indoor kwam Van Daalen in februari al tot 18,66 meter.

“Ik heb van iedere seconde van deze wedstrijd genoten”, zei Van Daalen. Ze prees haar nieuwe coach die haar naast een discuswerpster ook een kogelstootster heeft gemaakt. “Ik ga mijn best doen in de komende dagen en hopelijk kan ik opnieuw op beide nummers een medaille pakken”, zei de atlete die in 2021 twee keer zilver won bij de EK onder 20.