Basketbalvedette James (38) heeft niet de intentie om te stoppen

Basketbalvedette LeBron James heeft niet de intentie om zijn loopbaan te beëindigen. Eind mei liet James na de uitschakeling in de play-offs ruimte voor speculatie. “Ik moet over veel nadenken, zoals over hoe mijn basketbalcarrière verder gaat verlopen”, liet hij toen optekenen.

“Het kan me niet schelen hoeveel punten ik nog scoor, of wat ik wel of niet kan doen op de vloer”, zei James na het in ontvangst nemen van een prijs. “De echte vraag voor mij is: kan ik spelen zonder de kantjes eraf te lopen? De dag dat ik niet alles kan geven op de vloer, is de dag dat ik klaar ben. Gelukkig voor jullie is die dag nog niet gekomen.”

James werd afgelopen seizoen met de LA Lakers in de eindstrijd van de Western Conference uitgeschakeld door Denver Nuggets, dat uiteindelijk de titel veroverde. “Van een finaleplek krijg ik geen kick meer, dat heb ik zo vaak meegemaakt. Ik speel nu alleen nog voor titels. Zonder een finale te spelen vind ik er niks aan. We zullen zien wat er gebeurt, ik weet het nog niet”, zei de Amerikaanse grootheid kort na het seizoen.

“Weet je wat me elk jaar terugbrengt? Het kijken naar en het coachen van mijn jongens. Ze herinneren met eraan waarom ik speel, gewoon de pure liefde voor dit prachtige spel. Dus ja, ik heb nog steeds iets over. Er is nog veel over.”

De 38-jarige James heeft bij de Lakers nog een contract tot en met het seizoen 2024-2025.