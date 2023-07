Izagirre bezorgt wielerploeg Cofidis tweede ritzege in Tour

De Spanjaard Ion Izagirre heeft de twaalfde etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een rit met tal van heuvels, van Roanne naar Belleville-en-Beaujolais. De renner van wielerploeg Cofidis was op de laatste helling, zo’n 30 kilometer voor de finish, weggereden uit een kopgroep en soleerde naar de finish.

De 34-jarige Izagirre won in 2016 al eens een rit in de Tour, zoals hij ook al etappezeges boekte in de Giro (2012) en de Vuelta (2020). Het was de tweede ritzege voor Cofidis na dagsucces in de tweede etappe voor de Fransman Victor Lafay.

Een gevaar voor het klassement was hij niet. Het peloton met de Deense geletruidrager Jonas Vingegaard reed op grote achterstand.