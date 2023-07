Kansen voor aanvallers in twaalfde etappe Tour

De twaalfde etappe in de Tour de France is er een die vooraf wordt aangemerkt als een rit voor aanvallers. Dinsdag, op een vergelijkbaar parcours, bleek dat te leiden tot een hectische openingsfase met een lange reeks pogingen een ontsnapping in gang te zetten. Dat lukte met de Spanjaard Pello Bilbao als winnaar aan het einde van de rit.

Ditmaal zijn de beklimmingen nog iets zwaarder: drie van de derde categorie en twee van de tweede categorie. De top van de laatste – de Col de la Croix Rosier – ligt op 28 kilometer van de finish in Belleville-en-Beaujolais. De Tour de France komt er voor het eerst, de rittenkoers Parijs-Nice had er al vijf keer een finish. Vier keer won er een sprinter. Dat zal dit jaar, gezien de hindernissen vooraf, niet gebeuren.

De officieuze start van de rit is om 13.05 uur in Roanne. De hellingen zijn over de rit verdeeld waarbij op de laatste klim ook nog bonificatieseconden te verdienen zijn. Wellicht interessant voor Tadej Pogacar, de Sloveen die in het algemeen klassement slechts 17 tellen achterstand heeft op de Deense geletruidrager Jonas Vingegaard. De Belg Jasper Philipsen, woensdag voor de vierde keer ritwinnaar, is de drager van de groene trui. De Amerikaan Neilson Powless hult zich opnieuw in de bergtrui.