Mountainbikesters Terpstra, Tauber en Pieterse naar WK

Mountainbikesters Anne Terpstra, Anne Tauber en Puck Pieterse doen volgende maand mee aan de WK in Glasgow. Bij de mannen wordt Nederland vertegenwoordigd door Mathieu van der Poel en Milan Vader.

“Nederland heeft nog nooit zo’n sterk presterende lichting vrouwen gehad in de geschiedenis van het mountainbiken. We hebben normaliter vier sterke troeven, van wie Fem van Empel heeft aangegeven niet te rijden in Schotland, omdat ze zich gaat voorbereiden op haar veldritseizoen. Pieterse is dit seizoen van zeer hoog niveau en zal – als ze die vormpiek kan doortrekken naar deze WK – voor de titel kunnen gaan”, aldus bondscoach Gerben de Knegt.

“Maar ook Terpstra en Tauber hebben bewezen op een goede dag hoge ogen te kunnen gooien. Hier is olympische kwalificatie geen item meer en richten we ons puur op een topresultaat. De drie vrouwen rijden ook de shortrace, wat betekent dat we niet aan de mixed relay meedoen. Dat zou het programma te vol maken voor hen.”

Van der Poel doet vooralsnog ook mee aan de shortrace en ter plekke wordt bepaald of dat onderdeel ook in zijn schema past.