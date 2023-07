Sprinter Jakobsen verlaat Tour de France halverwege

Sprinter Fabio Jakobsen heeft de Tour de France verlaten. De 26-jarige Jakobsen, regerend Europees kampioen, heeft dat besluit samen met zijn ploeg Soudal Quick-Step genomen voorafgaand aan de twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk.

Jakobsen won tijdens de eerste anderhalve week van de Tour geen etappe, mede doordat hij in de eerste week ten val is gekomen. Vorig jaar was hij de beste in de tweede rit.

“Vanwege mijn crash in de vierde etappe heb ik na overleg met het team besloten dat het beter voor me is om mijn Tour de France-reis hier te stoppen. Op dit moment lijkt het voor mij onmogelijk om naar Parijs te gaan, aangezien ik niet aan het herstellen ben en mijn lichaam niet geneest van de crash”, aldus Jakobsen.

“Ik ben erg verdrietig om de Tour te verlaten, want ik had grote doelen voor deze race en wilde op mijn best zijn met het team. Ik zal nu wat tijd nemen om te herstellen en mijn hoofd leeg te maken en hopelijk later dit seizoen weer op mijn best zijn.”

Jakobsen maakte eerder deze week bekend dat hij gaat vertrekken bij Soudal Quick-Step. Er wordt beweerd dat hij gaat overstappen naar Team DSM.

De Tour duurt nog anderhalve week. De Belgische sprinter Jasper Philipsen is een klasse apart en heeft al vier etappes op zijn naam geschreven. Woensdag was hij opnieuw oppermachtig en liet hij Dylan Groenewegen kansloos in de sprint. Voorlopig moeten de sprinters even geduld hebben voordat ze weer een kans krijgen.