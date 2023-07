Tennisser Koolhof naar finale dubbelspel van Wimbledon

Wesley Koolhof staat in de finale van het dubbelspel van Wimbledon. De 34-jarige Nederlander was samen met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski in de halve eindstrijd te sterk voor Rohan Bopanna en Matthew Ebden uit India en Australië: 7-5 6-4.

Koolhof bereikte nooit eerder de finale van Wimbledon. Wel verloor hij tweemaal de eindstrijd van de US Open. Hij won al wel een titel op een grandslamtoernooi. Koolhof greep vorig jaar samen met de Japanse Ena Shibahara de winst in het gemengd dubbel van Roland Garros.

Koolhof en Skupski stuiten in de finale op Marcel Granollers en Horacio Zeballos. De Spanjaard en Argentijn klopten het Duitse duo Kevin Krawietz en Tim Pütz in de halve eindstrijd: 6-4 6-3.